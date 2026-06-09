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Ташуев назвал желаемый финал ЧМ-2026

Сегодня, 15:00
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Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.

«Чемпионат мира в любом случае интересен, даже если мы там не участвуем.

Фавориты для меня – Испания, Бразилия и Франция. Вижу финал либо Испания – Бразилия, либо Испания – Франция. Это будет более смотрибельно.

Для меня сильнейшие по составу сборные – Франция, Испания, Германия и отчасти Португалия. Португальцы вообще могут побороться за победу. У них же играет Витинья из «ПСЖ» – лучшей команды мира.

Из нетоповых сборных жду сенсаций от Марокко. У них футбол сейчас на подъеме, а их сборная выиграла молодежный ЧМ. У Марокко сильная сборная, поэтому и жду сенсаций от них.

Буду болеть за Узбекистан, потому что там играют ребята, выступавшие в России. Буду болеть за Хусанова, которого помню еще молодым мальчиком, когда он выходил против моей команды. Он играл в Беларуси за «Энергетик-БГУ», а я работал в солигорском «Шахтере». А ведь там еще будут Шомуродов и Файзуллаев», – заявил Ташуев.

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Источник: Sport24
Россия. PARI Первая лига Чемпионат мира Енисей Ташуев Сергей
Комментарии (2)
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СильныйМозг
1781007734
Иран-узбекистан финал, сказал бы номэд или спартач80.
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рылы
1781009472
финал испания-бразилия невозможен по сетке. ну только если вдруг кто-то из них не выиграет свои лёгкие группы. вероятность такого практически нулевая.
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