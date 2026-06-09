Ташуев раскрыл свой автомобиль: «Ему 13 лет»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал, как провел отпуск.

– По гамбургскому счету – не успел. Отпуск прошел дома в Москве, потому что отдыхать нужно там, где ты не работаешь. Никуда не ездил – уже налетался. В доме в Подмосковье занимался домашними делами. К сожалению или к счастью, все это время работа не умолкала. Почти весь отпуск разговоры, переговоры.

– Сколько дней не хватило, чтобы полноценно выдохнуть?

– Полноценно выдохну я на сборах, в работе. Все эти телефоны, разговоры – не моя ниша. Целыми днями что-то обсуждаем. Когда много денег, легко все делать, а когда их не хватает, нужно в два раза усерднее работать на всех направлениях. У нас стабильный, но усредненный бюджет.

– Главное нефутбольное дело, которое успели закрыть в отпуске?

– С семьей общался, решали вопросы по учебе детей. Все бытовое. Вот машину выгулял. Она же у меня стоит, ждет меня. Я приезжаю и как собачку выгуливаю ее. Mercedes GL, ему уже 13 лет, а он прошел только 77 тысяч. Практически новая машина, потому что все время в ожидании, когда папа приедет. Жена же на своей ездит.