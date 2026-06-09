Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - ТТ ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ташуев раскрыл свой автомобиль: «Ему 13 лет»

Сегодня, 11:07

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал, как провел отпуск.

– По гамбургскому счету – не успел. Отпуск прошел дома в Москве, потому что отдыхать нужно там, где ты не работаешь. Никуда не ездил – уже налетался. В доме в Подмосковье занимался домашними делами. К сожалению или к счастью, все это время работа не умолкала. Почти весь отпуск разговоры, переговоры.

– Сколько дней не хватило, чтобы полноценно выдохнуть?

– Полноценно выдохну я на сборах, в работе. Все эти телефоны, разговоры – не моя ниша. Целыми днями что-то обсуждаем. Когда много денег, легко все делать, а когда их не хватает, нужно в два раза усерднее работать на всех направлениях. У нас стабильный, но усредненный бюджет.

– Главное нефутбольное дело, которое успели закрыть в отпуске?

– С семьей общался, решали вопросы по учебе детей. Все бытовое. Вот машину выгулял. Она же у меня стоит, ждет меня. Я приезжаю и как собачку выгуливаю ее. Mercedes GL, ему уже 13 лет, а он прошел только 77 тысяч. Практически новая машина, потому что все время в ожидании, когда папа приедет. Жена же на своей ездит.

  • Ташуев принял «Енисей» в декабре, сменив Андрея Тихонова.
  • Ранее тренер работал в РПЛ в «Кубани», «Анжи», нальчикском «Спартаке», «Ахмате», «Факеле».
  • Сезон Первой лиги стартует в июле.

Еще по теме:
Реакция Ташуева на назначение Благоевича в «Акрон» 3
Ташуев сделал заявление о своем будущем: «Можно и нужно поднять уровень футбола»
Ташуев намекнул, что «ПСЖ» играет по его конспектам 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. PARI Первая лига Енисей Ташуев Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Реакция кардиолога на новый приступ Эриксена
11:18
«Спартак» предложит 4 миллиона за игрока «Локо»
10:31
11
«Крылья Советов» обязали продать трех игроков
10:05
1
«Локо» планирует продать игроков на 40-50 миллионов, чтобы выжить
09:33
7
«Спартак» – главный претендент на форварда «Локо»
09:05
1
Гусев прокомментировал увольнение из «Динамо»
08:43
1
Товарищеский матч. Испания в Мексике обыграла Перу (3:1)
08:18
Побег Юрана из Хабаровска, вариант для Дзюбы в РПЛ, новый тренер «Акрона» и другие новости
01:54
Аленичев посоветовал «Спартаку» усилить четыре позиции и продать легионера
01:29
11
ВидеоСборной Узбекистана устроили строгий досмотр в Нью-Йорке
01:20
17
Все новости
Все новости
Ташуев раскрыл свой автомобиль: «Ему 13 лет»
11:07
Экс-спартаковец Тихонов может получить работу в Петербурге
10:47
1
Новая информация о будущем «Черноморца», которое под вопросом
09:24
Реакция «Шинника» на смерть 27-летнего Загре
Вчера, 20:53
Ярославских врачей обвинили в смерти экс-футболиста «Шинника» Загре
Вчера, 18:53
3
Президент «Урала» Иванов одним словом охарактеризовал работу уволенного Березуцкого
Вчера, 17:13
1
Мамаев высказался о новой работе в Первой лиге
Вчера, 16:55
Березуцкий прокомментировал увольнение из «Урала»
Вчера, 15:44
3
Экс-футболист «Шинника» умер в 27 лет
Вчера, 15:30
2
Назван фаворит нового сезона Первой лиги
Вчера, 15:28
1
Российский клуб назвали «приютом комедиантов»
Вчера, 12:47
2
«Я ходил на спектакль»: реакция президента «Урала» на новость о назначении Юрана
Вчера, 12:22
«Шинник» назначит экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле
Вчера, 11:53
Юрана госпитализировали: подробности
Вчера, 11:40
11
«Урал» уволил Василия Березуцкого
Вчера, 11:06
6
Раскрыт новый клуб Юрана
Вчера, 10:45
12
Стало известно, почему Юран покинул «СКА-Хабаровск» спустя две недели
Вчера, 10:27
Мамаев нашел новую работу
Вчера, 10:16
8
«СКА-Хабаровск» назначил нового тренера после отставки Юрана
Вчера, 08:27
2
Юран покинул клуб спустя 2 недели после назначения
Вчера, 08:17
11
Гусев ответил на предложение «Урала»
7 июня
4
Вратарь Ломаев подписал контракт с новым клубом
4 июня
1
Президент «Урала» Иванов уличил «Матч ТВ» во лжи
4 июня
6
«Урал» уволил Березуцкого
4 июня
3
ФотоМосковский клуб подписал первого летнего новичка
4 июня
2
Ротенберг высказался о возможных трансферах Дзюбы и Кокорина в «Сочи»
3 июня
ФотоБерезовский нашел новую работу в футболе
3 июня
2
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 