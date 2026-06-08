Российский клуб назвали «приютом комедиантов»

Юрист, агент Антон Смирнов прокомментировал увольнение Сергея Юрана из «СКА-Хабаровска» спустя две недели после назначения.

«Приют комедиантов.

Причем непонятно, кто больше смешит. Хабаровск или Юран. Тандем был достойным друг друга», – написал Смирнов.