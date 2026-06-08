Российский клуб назвали «приютом комедиантов»

Юрист, агент Антон Смирнов прокомментировал увольнение Сергея Юрана из «СКА-Хабаровска» спустя две недели после назначения.
«Приют комедиантов.
Причем непонятно, кто больше смешит. Хабаровск или Юран. Тандем был достойным друг друга», – написал Смирнов.
- Юран ушел, потому что его не устроило финансово обеспечение команды. Он хотел, чтобы было выделено больше денег под новых футболистов.
- Теперь тренер возглавит «Урал». Команда проведет третий сезон в Первой лиге подряд.
- Там Юран сменит уволенного Василия Березуцкого. У тренера есть опыт повышения команд из Первой лиги: Юран поднимал в РПЛ «Шинник» и «Химки».
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова