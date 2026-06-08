«Я ходил на спектакль»: реакция президента «Урала» на новость о назначении Юрана

Григорий Иванов, президент «Урала», отреагировал на информацию, что клуб решил назначить на пост главного тренера Сергея Юрана.
– Правда, что Юран возглавит «Урал»?
– Ну откуда у вас такая информация? Я в воскресенье вечером ходил на спектакль и нигде не был! У меня был выходной день! Если у вас появляется информация, то зачем меня‑то спрашивать?
Когда будет официальное решение, объявим. На всех своих ресурсах дадим это. Пока никакой информации нет. Как будет – все скажем.
– В целом коллеги писали, что в первую очередь клуб рассматривает не только Юрана, но и Ролана Гусева…
– Ну вот видишь! Там много тренеров! Со всеми ведем переговоры. Дня через два будет какая‑то ясность.
- Сегодня Юран покинул «СКА-Хабаровск».
- Причина – не устраивающее Юрана финансирование клуба.
- В Екатеринбурге тренер заменит Василия Березуцкого.
Источник: «Матч ТВ»