«Я ходил на спектакль»: реакция президента «Урала» на новость о назначении Юрана

Григорий Иванов, президент «Урала», отреагировал на информацию, что клуб решил назначить на пост главного тренера Сергея Юрана.

– Правда, что Юран возглавит «Урал»?

– Ну откуда у вас такая информация? Я в воскресенье вечером ходил на спектакль и нигде не был! У меня был выходной день! Если у вас появляется информация, то зачем меня‑то спрашивать?

Когда будет официальное решение, объявим. На всех своих ресурсах дадим это. Пока никакой информации нет. Как будет – все скажем.

– В целом коллеги писали, что в первую очередь клуб рассматривает не только Юрана, но и Ролана Гусева…

– Ну вот видишь! Там много тренеров! Со всеми ведем переговоры. Дня через два будет какая‑то ясность.