Назван фаворит нового сезона Первой лиги

Инсайдер Сергей Ильев отреагировал на решение «Урала» назначить Сергея Юрана на пост главного тренера.

«Спохватился «Урал». В Екатеринбурге, перепробовав в ФНЛ много тренеров, сделали выбор в пользу давно напрашивавшегося варианта. Юраном управлять, конечно, невозможно, но «шмелям» после двух неудачных крестовых походов в РПЛ надо решать задачу радикально.

По мне, теперь это главный фаворит турнира», – написал специалист по ФНЛ Ильев.