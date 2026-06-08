Березуцкий прокомментировал увольнение из «Урала»

Василий Березуцкий высказался о решении руководства «Урала» отправить его в отставку с поста главного тренера.
«Покидая гостеприимный Екатеринбург, хочу поблагодарить болельщиков «Урала». Вы – замечательные, верные, преданные, любящие свою команду.
И город замечательный, он однозначно заслуживает того, чтобы быть представленным в РПЛ.
К сожалению, в этом сезоне не получилось, но я уверен, что вскоре задача будет решена, у клуба для этого есть все необходимое.
Всегда буду с теплом вспоминать время, проведенное на Урале», – заявил Березуцкий.
- Тренера назначили в екатеринбургский клуб в декабре.
- При Березуцком «Урал» не смог вернуться в РПЛ, проиграв в стыках «Динамо Мх» (0:1, 0:2).
- Ожидается, что команду возглавит Сергей Юран.
Источник: телеграм-канал «Урала»