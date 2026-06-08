Березуцкий прокомментировал увольнение из «Урала»

Василий Березуцкий высказался о решении руководства «Урала» отправить его в отставку с поста главного тренера.

«Покидая гостеприимный Екатеринбург, хочу поблагодарить болельщиков «Урала». Вы – замечательные, верные, преданные, любящие свою команду.

И город замечательный, он однозначно заслуживает того, чтобы быть представленным в РПЛ.

К сожалению, в этом сезоне не получилось, но я уверен, что вскоре задача будет решена, у клуба для этого есть все необходимое.

Всегда буду с теплом вспоминать время, проведенное на Урале», – заявил Березуцкий.