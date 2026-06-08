Стало известно, почему Юран покинул «СКА-Хабаровск» спустя две недели

Опубликована причина внезапной отставки Сергея Юрана из «СКА-Хабаровска».

«СКА» не выполнил уговор о повышении окладов для новичков под Юрана. Клуб поставил задачу попасть в переходные матчи, но не смог увеличить бюджет и обеспечить достойную зарплату, чтобы заманить нужных футболистов в Хабаровск.

В результате договорились расстаться полюбовно и дать возможность тренеру поехать туда, где он будет иметь шансы выполнить задачу выхода в РПЛ», – написал источник.