Стало известно, почему Юран покинул «СКА-Хабаровск» спустя две недели

Опубликована причина внезапной отставки Сергея Юрана из «СКА-Хабаровска».
«СКА» не выполнил уговор о повышении окладов для новичков под Юрана. Клуб поставил задачу попасть в переходные матчи, но не смог увеличить бюджет и обеспечить достойную зарплату, чтобы заманить нужных футболистов в Хабаровск.
В результате договорились расстаться полюбовно и дать возможность тренеру поехать туда, где он будет иметь шансы выполнить задачу выхода в РПЛ», – написал источник.
- Юран был назначен две недели назад.
- Он был без работы около полугода после ухода из турецкого «Серикспора».
- Сезон Первой лиги стартует в июле.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова