«СКА-Хабаровск» назначил нового тренера после отставки Юрана

В «СКА-Хабаровск» новый тренер после отставки Сергея Юрана. Команду принял Михаил Семенов.
Срок контракта с Семеновым не сообщается.
- Семенов – воспитанник ДЮСШ СКА (Хабаровск). За родную команду дебютировал в 1986-м. В общей сложности провeл в составе дальневосточных армейцев 267 матчей (12-й показатель за всю историю клуба), в которых забил 30 мячей (входит в ТОП-20 лучших бомбардиров в истории СКА).
- Тренерскую карьеру начал в 2006 году, возглавив дубль «СКА-Энергии». Работал главным тренером в благовещенском «Амуре» и комсомольской «Смене», с которой в сезоне 2015-2016 выиграл зону «Восток» второй лиги.
- Затем в карьере Михаила Николаевича была работа в краснодарских «Кубани» и «Урожае», калининградской «Балтике», тверской «Волге», тольяттинском «Акроне», «Алании» из Владикавказа и «Чайке» из Песчанокопского.
Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровска»