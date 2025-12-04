Названа причина увольнения гендиректора «Локомотива»

Владимир Леонченко был уволен с поста генерального директора «Локомотива» за провал переговоров по продлению контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Еще в августе Дмитрий был готов переподписать договор при сохранении условий (11 миллионов рублей в месяц). Но сначала «Локо» не продал капитана в ЦСКА, хотя обещал отпустить за 2 миллиона евро за рубеж или за 3 в другой российский клуб.

После закрытия трансферного окна уже экс-гендир долго тянул с конкретным оффером и в результате предложил Баринову упасть по зарплате в 1,5 раза (до 7 миллионов рублей в месяц). Тогда как летом ЦСКА сулил ему в районе 13 миллионов рублей в месяц или 1,6 миллиона евро в год.

Леонченко убрали за неспособность к конструктивному диалогу с ключевым игроком, но пришедшему вместо него [Борису] Ротенбергу – Дима отказал, время ушло. Зимой Баринов может перейти в ЦСКА за 0,5 миллиона евро + бонусы, контракт до лета 2029 года», – написал журналист Иван Карпов.