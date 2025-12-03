Переход Баринова сравнили с трансферами Месси и Мбаппе

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию об уходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Сегодня стало известно, что капитан железнодорожников перейдет в ЦСКА.
«Не знаю тонкостей и того, как шли переговоры. Понятно, такое происходит, когда затягивают переговоры с футболистами.
В мире такое тоже случается. И Мбаппе, и Месси тоже бесплатно переходили в «Реал» и «ПСЖ». Не вижу в этом ничего плохого, но в то же время это, конечно, недоработки «Локомотива», – сказал Булыкин.
- Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года.
- В этом сезоне игрок провел 23 матча, в которых забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
Источник: «Чемпионат»