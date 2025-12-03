Баринов перейдет в ЦСКА

Полузащитник Дмитрий Баринов перейдет из «Локомотива» в ЦСКА. Представители игрока уже уведомили красно-зеленых, что хавбек покинет команду по истечении срока контракта.

«Это решение зрело давно, тем более на фоне летнего общения с армейцами. Тогда «Локо» не продал Баринова за 3 миллиона евро, ведь рассчитывал сохранить капитана. Но после того, как [генеральный директор Владимир] Леонченко предложил Диме переподписать контракт с понижением зарплаты более чем в 1,5 раза (7 миллионов рублей в месяц) – исход стал почти неминуем.

Переговоры двигались медленно, а затем вообще встали на паузу. На контрасте с этим игрок ощущал, как сильно его ждут в ЦСКА. Все: от главного тренера до партнеров по сборной и старых друзей.

После прихода [нового генерального директора Бориса] Ротенберга ситуацию изменить не удалось. Борисыч даже в какой-то момент согласился на условия Баринова (12,5 миллиона рублей в месяц + бонусы), но кэп твердо решил сменить команду. Тем более, что летом ЦСКА давал футболисту похожие деньги (1,6 миллиона евро в год до середины 2029-го) и от своего желания не отступал.

Поэтому несмотря на все усилия нового гендира, удержать Бару было уже невозможно. Осталось только понять когда случится переход: следующим летом или уже этой зимой», – написал журналист Иван Карпов.