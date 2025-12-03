Введите ваш ник на сайте
Баринов перейдет в ЦСКА

3 декабря, 12:24
17

Полузащитник Дмитрий Баринов перейдет из «Локомотива» в ЦСКА. Представители игрока уже уведомили красно-зеленых, что хавбек покинет команду по истечении срока контракта.

«Это решение зрело давно, тем более на фоне летнего общения с армейцами. Тогда «Локо» не продал Баринова за 3 миллиона евро, ведь рассчитывал сохранить капитана. Но после того, как [генеральный директор Владимир] Леонченко предложил Диме переподписать контракт с понижением зарплаты более чем в 1,5 раза (7 миллионов рублей в месяц) – исход стал почти неминуем.

Переговоры двигались медленно, а затем вообще встали на паузу. На контрасте с этим игрок ощущал, как сильно его ждут в ЦСКА. Все: от главного тренера до партнеров по сборной и старых друзей.

После прихода [нового генерального директора Бориса] Ротенберга ситуацию изменить не удалось. Борисыч даже в какой-то момент согласился на условия Баринова (12,5 миллиона рублей в месяц + бонусы), но кэп твердо решил сменить команду. Тем более, что летом ЦСКА давал футболисту похожие деньги (1,6 миллиона евро в год до середины 2029-го) и от своего желания не отступал.

Поэтому несмотря на все усилия нового гендира, удержать Бару было уже невозможно. Осталось только понять когда случится переход: следующим летом или уже этой зимой», – написал журналист Иван Карпов.

  • 29-летний Баринов провел в «Локомотиве» всю взрослую карьеру.
  • В этом сезоне он сыграл за красно-зеленых в 23 матчах, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий
Комментарии (17)
Loko_Roma
1764757379
Рано или поздно уходят все, но что-то мне подсказывает это дембельский аккорд Бары, через год-два уже не вывезет играть в топах
Ответить
Mirak92
1764758704
На фоне последних трансферов, это явное усиление.
Ответить
Dr Metal
1764758876
Отличная новость
Ответить
АЛЕКС 58
1764758998
Будет теперь в команде срач-тв,с его характером
Ответить
Semenycch
1764760457
Не понятно, зачем этому игроку ЦСКА? На скамейке сидеть?
Ответить
Феликс Михайлов
1764761274
В Локомотиве Бара был капитаном, а в конюшне наконец то станет майором.
Ответить
mab1011
1764770385
Да все это пурга, для нового контракта с Локо.
Ответить
BRO_football
1764795137
Баринову скоро 30. Долго он в такой форме держатся не сможет. Поэтом понятно почему Локомотив предложил снижение зарплаты. Локомотив предложил 12,5 млн рублей в месяц, а ЦСКА (если переводить 1,6 млн евро) около 13,4 млн рублей месяц И ради разницы в 1 млн рублей в месяц Баринов решил рискнуть и поменять команду? Что-то верится с трудом. Однозначно, надо покупать зимой. Долго ЦСКА без нормального форварда не протянет и свалится с лидирующих позиций.
Ответить
brаtskij
1764824536
Мутная какая то история.
Ответить
гууд
1764834002
сколько было историй, когда игрок очень хорошо играл за клуб переходил в другой и просто там потух. но это Российский футбол тут ради бабок готовы и внутри города команды менять...
Ответить
