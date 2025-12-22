В ЦСКА придумали, как опередить «Зенит» в борьбе за Воробьева

У ЦСКА есть козырь в переговорах с нападающим «Локомотива» Дмитрием Воробьевым.

Сообщалось, что 28-летний футболист интересен армейцам и «Зениту».

В ЦСКА надеются, что Воробьев выберет их, поскольку дружит с Дмитрием Бариновым. Капитан «Локо» перейдет в другую столичную команду либо зимой за финансовую компенсацию, либо летом бесплатно.