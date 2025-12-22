В ЦСКА придумали, как опередить «Зенит» в борьбе за Воробьева

У ЦСКА есть козырь в переговорах с нападающим «Локомотива» Дмитрием Воробьевым.
Сообщалось, что 28-летний футболист интересен армейцам и «Зениту».
В ЦСКА надеются, что Воробьев выберет их, поскольку дружит с Дмитрием Бариновым. Капитан «Локо» перейдет в другую столичную команду либо зимой за финансовую компенсацию, либо летом бесплатно.
- Дмитрий – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 5 млн евро.
- Отступные в контракте Воробьева – 12 миллионов евро.
Источник: Legalbet