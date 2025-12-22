Игрок «Зенита» перейдет в «Пари НН»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Столбов перейдет в «Пари НН».
Центральный хавбек поедет на сборы с нижегородцами. По их итогам с капитаном «Зенита-2» должен быть подписан контракт: речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.
В текущем сезоне 21-летний Столбов провел за основной состав петербуржцев 1 матч. Он дебютировал за первую команду «Зенита» еще в 2022 году.
- В составе «Зенита-2» в сезоне-2025 он провел 22 встречи, отметился 6 голами и 8 ассистами.
- Столбов в этом году сыграл в 5 матчах за молодежную сборную России, забил 1 мяч.