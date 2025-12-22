Игрок «Зенита» перейдет в «Пари НН»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Столбов перейдет в «Пари НН».

Центральный хавбек поедет на сборы с нижегородцами. По их итогам с капитаном «Зенита-2» должен быть подписан контракт: речь идет не об аренде, а о полноценном трансфере.

В текущем сезоне 21-летний Столбов провел за основной состав петербуржцев 1 матч. Он дебютировал за первую команду «Зенита» еще в 2022 году.