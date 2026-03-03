Глушенков считает, что похож на Месси

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков выбрал игрока, на которого похож.

«Ну, в целом, это, наверное, будет один и тот же человек. Лионель Месси пускай. Вот. Я не знаю, как еще ответить на этот вопрос», – сказал Глушенков в интервью на ютуб-канале «Зенита».