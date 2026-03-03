Глушенков считает, что похож на Месси

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков выбрал игрока, на которого похож.
«Ну, в целом, это, наверное, будет один и тот же человек. Лионель Месси пускай. Вот. Я не знаю, как еще ответить на этот вопрос», – сказал Глушенков в интервью на ютуб-канале «Зенита».
- 26-летний Глушенков проводит второй сезон в Петербурге. «Зенит» купил футболиста у «Локомотива» летом 2024 года за 6,3 миллиона евро.
- С тех пор Максим провел за петербургский клуб 48 встреч, забил 21 гол, отметился 13 результативными передачами.
- Сейчас игрок стоит 14 миллионов евро. На его счету есть 11 встреч за «Спартак». Результативных действий за красно-белых нет.
Источник: «Бомбардир»