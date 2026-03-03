Введите ваш ник на сайте
Глушенков считает, что похож на Месси

3 марта, 19:38
9

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков выбрал игрока, на которого похож.

«Ну, в целом, это, наверное, будет один и тот же человек. Лионель Месси пускай. Вот. Я не знаю, как еще ответить на этот вопрос», – сказал Глушенков в интервью на ютуб-канале «Зенита».

  • 26-летний Глушенков проводит второй сезон в Петербурге. «Зенит» купил футболиста у «Локомотива» летом 2024 года за 6,3 миллиона евро.
  • С тех пор Максим провел за петербургский клуб 48 встреч, забил 21 гол, отметился 13 результативными передачами.
  • Сейчас игрок стоит 14 миллионов евро. На его счету есть 11 встреч за «Спартак». Результативных действий за красно-белых нет.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Интер Майами Зенит Месси Лионель Глушенков Максим
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1772556139
Тоже два уха?
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772556365
РФСПРФ «Я бы хотел иметь такую же левую ногу, как у Месси, так как она великолепна, таких в мире больше нет, а от Неймара я взял бы скорость и любовь к жизни». Эль Ганнибало
Ответить
erybov1965
1772556887
Надо только скромности занять у Месси,особенно в те периоды,когда он только начал чего-то добиваться.Но только уже опоздал.В эти годы у Месси уже было множество титулов,наград и трофеев и он еще продолжает,немного расслабившись по уважительным причинам.Я думаю,если Глушенков не изменит свое отношение к футболу,то уже к 30 годам повесит бутсы на гвоздь или где-нибудь в Медиа-лиге играть немного будет.
Ответить
Дубина
1772557158
Мда...уж))) Что твориться у вшей!! Видать не накачали газом а перекачали пропаном! ЗПРФ... Очнись паря ты в помойке играешь(((
Ответить
Дубина
1772557264
Это как хочешь играть в нормальном среднем клубе европы а играешь в аля-бзяните))))
Ответить
Чилим.
1772559200
да уж... без комментариев.
Ответить
FFR
1772564147
Долбанулся, что ли парень???
Ответить
nik55
1772619062
перестань газ нюхать
Ответить
