Глушенков назвал клубы из топ-5 лиг Европы, в которых он хочет поиграть

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о возможном трансфере в европейский клуб.

– Если бы так сложилась ситуация, что тебе удалось поиграть в топ-5 лиг мира – то есть, Италия, Испания, Германия, Франция и Англия, – но только в одном клубе из каждой лиги, какие бы клубы это были и почему?

– Поехали. «Барселона» из Испании, «ПСЖ» либо «Монако» из Франции – пусть будет «ПСЖ». В Германии – «Бавария». Из Англии – тяжело, пусть будет «Манчестер Сити», чисто из-за Гвардиолы. Италия... Тяжелый вопрос. Пусть будет «Интер». Не знаю почему, но пусть будет.

– Самый близкий для тебя по стилю чемпионат сейчас?

– Испания, наверное.