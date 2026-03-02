Карседо двумя словами описал уровень судейства в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о работе российских арбитров после победы над «Сочи» в 19-м туре РПЛ.
– После матча мы поговорили с арбитром. Я сказал, что он провел достаточно хорошую работу, тем не менее я смотрел другие матчи тура, и, на мой взгляд, слишком много вмешивается ВАР, и из‑за этого страдает темп игры.
– Как вам уровень судейства?
– Уровень судейства в России достаточно хороший. Я смотрел и остальные матчи в туре, в целом все было нормально. Те решения, которые принимались, были правильными.
- «Спартак» на выезде победил со счетом 3:2.
- Авторы голов – Эсекьель Барко, Александр Солдатенков, Маркиньос, Пабло Солари и Владимир Ильин.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Карседо выиграл дебютный матч в РПЛ – тренерам «Спартака» этого не удавалось с 2018 года.
- Игру судил Евгений Буланов.
Источник: «Матч ТВ»