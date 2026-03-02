Карседо двумя словами описал уровень судейства в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о работе российских арбитров после победы над «Сочи» в 19-м туре РПЛ.

– После матча мы поговорили с арбитром. Я сказал, что он провел достаточно хорошую работу, тем не менее я смотрел другие матчи тура, и, на мой взгляд, слишком много вмешивается ВАР, и из‑за этого страдает темп игры.

– Как вам уровень судейства?

– Уровень судейства в России достаточно хороший. Я смотрел и остальные матчи в туре, в целом все было нормально. Те решения, которые принимались, были правильными.