Карседо прокомментировал дебютную победу в РПЛ

2 марта, 17:58
3

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги выигранного матча 19-го тура РПЛ против «Сочи».

На пресс-конференции испанец поприветствовал журналистов на русском языке.

– Добрый вечер (по‑русски). Рад сегодняшней победе, мы могли забивать больше голов и раньше решать исход встречи. Но три очка – это замечательно, и мы рады этому.

– Очень долго не делали замены, но не сказать, что игра была идеальной. Почему?

– До того момента, как мы сделали замены, игра была под контролем. Соперник забил свой единственный момент.

Посчитал, что команде необходимо добавить свежести, в последние 20 минут мы это и сделали.

– Насколько сильно лично на вас повлияла ситуация с переносом матча? Сбило ли это подготовку команды?

– Мы бы хотели, чтобы этот матч прошел как можно раньше, было бы идеально сыграть в воскресенье.

Но уже ничего нельзя было поделать, договорились о таком времени. Сейчас нужно вернуться в Москву и готовится к «Динамо».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Карседо Хуан Карлос
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1772463757
С 60 по 70 минуту провал, ни точного паса, ни приёма-обработки, ни обводки... Эти забили, другие вообще не простят.
Ответить
subbotaspartak
1772464683
...Сейчас нужно вернуться в Москву и готовится к «Динамо»... Вернуться без проблем.
Ответить
zigbert
1772468010
Начало хорошее,если учесть что Спартак никогда не выигрывал в Сочи.
Ответить
