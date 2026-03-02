Карседо прокомментировал дебютную победу в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги выигранного матча 19-го тура РПЛ против «Сочи».
На пресс-конференции испанец поприветствовал журналистов на русском языке.
– Добрый вечер (по‑русски). Рад сегодняшней победе, мы могли забивать больше голов и раньше решать исход встречи. Но три очка – это замечательно, и мы рады этому.
– Очень долго не делали замены, но не сказать, что игра была идеальной. Почему?
– До того момента, как мы сделали замены, игра была под контролем. Соперник забил свой единственный момент.
Посчитал, что команде необходимо добавить свежести, в последние 20 минут мы это и сделали.
– Насколько сильно лично на вас повлияла ситуация с переносом матча? Сбило ли это подготовку команды?
– Мы бы хотели, чтобы этот матч прошел как можно раньше, было бы идеально сыграть в воскресенье.
Но уже ничего нельзя было поделать, договорились о таком времени. Сейчас нужно вернуться в Москву и готовится к «Динамо».
- «Спартак» на выезде победил со счетом 3:2.
- Авторы голов – Эсекьель Барко, Александр Солдатенков, Маркиньос, Пабло Солари и Владимир Ильин.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Карседо выиграл дебютный матч в РПЛ – тренерам «Спартака» этого не удавалось с 2018 года.