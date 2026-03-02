Карседо прокомментировал дебютную победу в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги выигранного матча 19-го тура РПЛ против «Сочи».

На пресс-конференции испанец поприветствовал журналистов на русском языке.

– Добрый вечер (по‑русски). Рад сегодняшней победе, мы могли забивать больше голов и раньше решать исход встречи. Но три очка – это замечательно, и мы рады этому.

– Очень долго не делали замены, но не сказать, что игра была идеальной. Почему?

– До того момента, как мы сделали замены, игра была под контролем. Соперник забил свой единственный момент.

Посчитал, что команде необходимо добавить свежести, в последние 20 минут мы это и сделали.

– Насколько сильно лично на вас повлияла ситуация с переносом матча? Сбило ли это подготовку команды?

– Мы бы хотели, чтобы этот матч прошел как можно раньше, было бы идеально сыграть в воскресенье.

Но уже ничего нельзя было поделать, договорились о таком времени. Сейчас нужно вернуться в Москву и готовится к «Динамо».