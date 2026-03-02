Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Карседо отреагировал на проблемы с газоном на стадионе «Сочи» перед матчем со «Спартаком»

Карседо отреагировал на проблемы с газоном на стадионе «Сочи» перед матчем со «Спартаком»

2 марта, 15:17
1

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий по гостевой игре с «Сочи».

  • Команды встречаются на стадионе «Фишт» в рамках 19-го тура РПЛ.
  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  • Его перенесли с воскресенья на понедельник из-за «непрекращающейся беспилотной опасности на территории Сочи».
  • На арене в преддверии игры обнаружили проблемы с газоном.

– Как перенос повлиял на «Спартак»?

– Команда готова, мы хотели, чтобы этот матч состоялся. Готовились к игре и хотим возобновить сезон наилучшим образом.

– Бьет ли перенос по подготовке к кубковому матчу с «Динамо»?

– Условия те, которые есть. Мы вынуждены адаптироваться к ним, у нас будет на день подготовки меньше.

Но сейчас мы сфокусированы на предстоящей игре в чемпионате России, чтобы провести ее лучшим образом.

– Что думаете о газоне?

– Никаких оправданий искать не нужно, поле одинаково для обеих команд. Нужно выходить, биться, бороться и играть на победу.

– Успели вчера потренироваться вечером?

– После переноса мы провели небольшую тренировку здесь, внутри стадиона. Команда была готова вчера выходить и, думаю, будет готова сегодня.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Карседо Хуан Карлос
