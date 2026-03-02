Введите ваш ник на сайте
Заявление Израиля о возможном отстранении от международных турниров

2 марта, 14:54
15

В Ассоциации футбола Израиля ответили на вопрос о потенциальном бане от ФИФА и УЕФА за участие в военном конфликте.

– На фоне военного конфликта между Ираном и Израилем были ли обращения из ФИФА и УЕФА по исключению сборной и клубов из международных турниров?

– Нет. Все будет хорошо. Мы не беспокоимся об этом.

  • Накануне Израиль и США нанесли массированные удары по иранской военной инфраструктуре. Цель – недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Есть десятки погибших, включая детей.
  • В ответ Иран наносит удары по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке – в ОАЭ, Катаре, Кувейте. Там тоже есть погибшие.

Источник: Sport24
Израиль
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1772452955
Ну вот ,а вы говорите "демокатические ценности" , "цивилизованный мир" ....
Ответить
Император Бомжей
1772454579
Так мы тоже, не беспокоились, так как нечесть выкашиваем, а в итоге отстранили)) Думаю нас вернут быстрее, чем Израиль отстранят
Ответить
Император 1
1772456189
Даже не беспокоятся, потому что знают, что спортом управляет США
Ответить
boris63
1772456198
Иран вас должен отстранить, полностью.
Ответить
cska1948
1772456425
Если отстранять Израиль, то надо отстранять и США. А на это никто не решится.
Ответить
acor94
1772456797
А лучше выселить их с територии арабов в штат кентуки какой нибудь и будет мир во всем мире)
Ответить
FWSPM
1772461916
плевать на международные турниры главное отодрать исламистов
Ответить
FWSPM
1772461990
а заодно показать некоторым как ведутся боевые действия эффективной и современной армией.
Ответить
subbotaspartak
1772464554
Президент ФИФА Трамп обеспечит
Ответить
Oldtrafford83
1772516354
Ракет у Ирана осталось на 5-7 дней)))
Ответить
