Заявление Израиля о возможном отстранении от международных турниров

В Ассоциации футбола Израиля ответили на вопрос о потенциальном бане от ФИФА и УЕФА за участие в военном конфликте.
– На фоне военного конфликта между Ираном и Израилем были ли обращения из ФИФА и УЕФА по исключению сборной и клубов из международных турниров?
– Нет. Все будет хорошо. Мы не беспокоимся об этом.
- Накануне Израиль и США нанесли массированные удары по иранской военной инфраструктуре. Цель – недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Есть десятки погибших, включая детей.
- В ответ Иран наносит удары по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке – в ОАЭ, Катаре, Кувейте. Там тоже есть погибшие.
Источник: Sport24