Заявление Израиля о возможном отстранении от международных турниров

В Ассоциации футбола Израиля ответили на вопрос о потенциальном бане от ФИФА и УЕФА за участие в военном конфликте.

– На фоне военного конфликта между Ираном и Израилем были ли обращения из ФИФА и УЕФА по исключению сборной и клубов из международных турниров?

– Нет. Все будет хорошо. Мы не беспокоимся об этом.