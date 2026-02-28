Введите ваш ник на сайте
В Израиле отменили все матчи

28 февраля, 14:19
7

В Израиле отменили все футбольные матчи на фоне обострения конфликта с Ираном.

Футбольные власти Израиля отменили все матчи, которые планировались на сегодня.

  • В чемпионате страны в субботу должны были пройти пять матчей, еще одну игру должны были провести завтра.
  • Баскетбольный клуб «Хапоэль Иерусалим» сообщил о временном переезде в Белград, чтобы продолжить участие в европейских турнирах.
  • Ситуация вызвана военным конфликтом между Израилем и Ираном. Сегодня по Ирану были нанесены удары со стороны Израиля при поддержке США. Затем последовали ответы со стороны иранцев. В ряде регионов Израиля население призвали находиться в укрытиях.

Источник: «Бомбардир»
Весь мир Израиль
FWSPM
1772286914
конец аятолам!
Ответить
