В Израиле отменили все матчи

В Израиле отменили все футбольные матчи на фоне обострения конфликта с Ираном.
Футбольные власти Израиля отменили все матчи, которые планировались на сегодня.
- В чемпионате страны в субботу должны были пройти пять матчей, еще одну игру должны были провести завтра.
- Баскетбольный клуб «Хапоэль Иерусалим» сообщил о временном переезде в Белград, чтобы продолжить участие в европейских турнирах.
- Ситуация вызвана военным конфликтом между Израилем и Ираном. Сегодня по Ирану были нанесены удары со стороны Израиля при поддержке США. Затем последовали ответы со стороны иранцев. В ряде регионов Израиля население призвали находиться в укрытиях.
Источник: «Бомбардир»