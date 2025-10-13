В Израиле жестко ответили на призывы отстранить команды от международных турниров

Президент Израильской футбольной ассоциации Моше Зуарес высказался о несостоявшемся бане со стороны ФИФА и УЕФА.

«Это большое лицемерие. Страны, призывавшие отстранить нас, забывают, на кого напали 7 октября, кого держали в заложниках в течение двух лет, и кто в свою очередь до сих пор отвергал все предложения остановить войну.

Никто даже не попытался объяснить, каким образом отстранение Израиля могло бы внести позитивный вклад в урегулирование ситуации.

В любом случае, учитывая недавние события, этой теоретической угрозы больше не существует», – заявил Зуарес.