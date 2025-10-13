Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В Израиле жестко ответили на призывы отстранить команды от международных турниров

В Израиле жестко ответили на призывы отстранить команды от международных турниров

Сегодня, 21:47

Президент Израильской футбольной ассоциации Моше Зуарес высказался о несостоявшемся бане со стороны ФИФА и УЕФА.

«Это большое лицемерие. Страны, призывавшие отстранить нас, забывают, на кого напали 7 октября, кого держали в заложниках в течение двух лет, и кто в свою очередь до сих пор отвергал все предложения остановить войну.

Никто даже не попытался объяснить, каким образом отстранение Израиля могло бы внести позитивный вклад в урегулирование ситуации.

В любом случае, учитывая недавние события, этой теоретической угрозы больше не существует», – заявил Зуарес.

  • Во вторник Израиль сыграет на выезде с Италией в отборе ЧМ-2026.

Отбор ЧМ-2026. Норвегия устранила Израиль (5:0), у Холанда хет-трик и незабитый пенальти
Реакция РФС на решение ФИФА не отстранять Израиль
Президент ФИФА сделал заявление о мирном соглашении по сектору Газа
Источник: Corriere della Sera
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Израиль
В сборной Сербии выбирают между Станковичем и еще двумя тренерами
21:57
В Израиле жестко ответили на призывы отстранить команды от международных турниров
21:47
Гурцкая – о Глушенкове и Аршавине: «Когда наши ветераны делают такие сравнения, мне не хочется стареть»
21:35
Карпин – о символе на банкноте 500 рублей: «Я проголосовал бы за Лабубу»
21:21
6
Определился еще один дебютант чемпионата мира
21:09
ТОП-10 самых титулованных клубов в истории футбола
21:00
Тренер Боливии двумя словами описал сборную России
20:55
Карпин высказался о решении Хайкина отказаться от сборной России
20:33
5
Два футболиста покинули расположение сборной России
20:20
Гурцкая против назначения Ивича в «Спартак» по двум причинам
20:08
Сборная Азербайджана потеряла багаж перед игрой с Украиной
09:26
5
Сменился лучший ассистент в истории сборной Нидерландов
09:20
Отбор ЧМ-2026. Левандовски помог победить Польше, Хойлунд – Дании, Хорватия разгромила Гибралтар
Вчера, 23:42
Отбор ЧМ-2026. Фареры победили Чехию, Беларусь проиграла Шотландии
Вчера, 20:58
9
Отбор ЧМ-2026. Испания и Италия победили Грузию (2:0) и Эстонию (3:1)
11 октября
1
Отбор ЧМ-2026. Роналду не забил с пенальти, но Португалия победила Ирландию (1:0)
11 октября
2
Отбор ЧМ-2026. Норвегия устранила Израиль (5:0), у Холанда хет-трик и незабитый пенальти
11 октября
1
Отбор ЧМ-2026. Украина обыграла на выезде Исландию (5:3), Бельгия не справилась с Северной Македонией (0:0)
10 октября
Отбор ЧМ-2026. Германия и Франция разгромили Люксембург (4:0) и Азербайджан (3:0)
10 октября
Арнаутович стал лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии
10 октября
Президент ФИФА сделал заявление о мирном соглашении по сектору Газа
10 октября
1
Отбор ЧМ-2026. Дания сокрушила Беларусь, Австрия забила 10 голов, Фареры разгромили Черногорию и другие результаты
9 октября
1
ФотоРоналду получил специальную награду за игру в сборной Португалии
8 октября
Мбаппе получил травму
8 октября
Гаттузо ответил на призывы бойкотировать матч с Израилем
7 октября
Колосков отреагировал на решение ФИФА по Израилю
4 октября
Тухель объяснил отсутствие Беллингема в составе сборной Англии
3 октября
В ФИФА подтвердили паузу в принятии решения об отстранении Израиля
1 октября
7
Названы страны, которые поддерживают отстранение Израиля
1 октября
1
УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля из-за Трампа
30 сентября
3
Новые подробности возможного бана Израиля от УЕФА
29 сентября
22
Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований
28 сентября
4
В ООН высказались о возможном отстранении Израиля
26 сентября
1
Стала известна позиция ФИФА по отстранению Израиля
25 сентября
15
ФотоФИФА представила трех маскотов ЧМ-2026
25 сентября
4
Госдеп США сделал заявление по возможному бану Израиля в европейском футболе
25 сентября
10
УЕФА может отстранить Израиль на следующей неделе: подробности
25 сентября
7
Погребняк дал прогноз, кто выиграет ЧМ-2030 с 64 участниками
24 сентября
