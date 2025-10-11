Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Отбор ЧМ-2026. Норвегия устранила Израиль (5:0), у Холанда хет-трик и незабитый пенальти

Отбор ЧМ-2026. Норвегия устранила Израиль (5:0), у Холанда хет-трик и незабитый пенальти

Сегодня, 20:52

Норвегия в 7-м туре отбора ЧМ-2026 обыграла дома Израиль. Скандинавы забили пять безответных мячей.

Три мяча забил Эрлинг Холанд. На шестой минуте форвард не реализовал пенальти.

Норвегия лидирует в группе с девятиочковым отрывом. Израиль занимает третью строчку.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа I. 7 тур
Норвегия - Израиль - 5:0 (3:0)
Голы: 1:0 - А. Халаили, 18 (в свои ворота); 2:0 - Э. Холанд, 27; 3:0 - И. Начмиас, 28 (в свои ворота); 4:0 - Э. Холанд, 63; 5:0 - Э. Холанд, 72.
Незабитые пенальти: Э. Холанд, 6 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

«Реал» определился с заменой Винисиусу 2
Объявлен лучший игрок месяца в АПЛ
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Норвегия. Элитсериен Манчестер Сити Израиль Норвегия Холанд Эрлинг
  • Читайте нас: 