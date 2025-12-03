Гвардиола сказал, является ли Холанд лучшим нападающим в истории АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уровне форварда команды Эрлинга Холанда после гостевого матча 14-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (5:4).

– Является ли Эрлинг Холанд лучшим нападающим в истории лиги?

– Не знаю. В этой стране были много прекрасных нападающих, и он один из них, но не лучший.

Это вопрос чисел, и они не обсуждаются. Я рад за него и за то, что команда помогла ему показать хорошую игру.

Если бы мне сказали, что он забьeт 100 голов в 111 матчах, я бы спросил: «Вы уверены? В этой лиге?»