Отбор ЧМ-2026. Франция победила Азербайджан (3:1), Украина вышла в стыки

Закончились два матча отборочного этапа ЧМ-2026.
Франция победила в гостях Азербайджан (3:1) и выиграла группу.
Украина со счетом 2:0 обыграла Исландию и пробилась в стыковые матчи.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа D. 10 тур
Украина - Исландия - 2:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Зубков, 83; 2:0 - А. Гуцуляк, 90+3.
Азербайджан - Франция - 1:3 (1:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Р. Дадашов, 4; 1:1 - Ж. Матета, 17; 1:2 - М. Аклиуш, 30; 1:3 - Ш. Махаммадалиев, 45 (в свои ворота).
Источник: «Бомбардир»