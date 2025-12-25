Президент «Урала» прокомментировал свое пребывание на скамейке во время матчей

Григорий Иванов, президент «Урала», высказался о пребывании на скамейке запасных во время матчей.

– Почему с Александром Кержаковым не договорились?

– Он был в нашем списке, по нему тоже много разговаривали. Возможно, когда-то мы сможем с ним сотрудничать, но сегодня наш тренер Василий Березуцкий.

– Говорили, что он просил вас не находиться на скамейке. Вы сказали, что это неправда. Откуда появилась такая информация?

– Это на самом деле неправда. Мы эту тему даже не поднимали. Я сижу на скамейке уже более 30 лет. Ни одному тренеру не советовал, что нужно менять того игрока или делать корректировки. Некоторые вещи принимаю эмоционально, но лезть в тренерские дела для меня – табу. Могу ругать футболистов, но они меня знают – это наша команда.

– Для вас вообще важно находиться рядом с командой?

– Для меня лично, да. Мне не нравится сидеть в ложах или где-то ещe, люблю быть рядом с командой. Не представляю себя на трибуне вместо того, чтобы быть рядом с командой.