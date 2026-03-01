Матч Первой лиги перенесли из-за БПЛА

Встреча 22-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо» находится под угрозой переноса.
Начало матча уже перенесли с 15:00 по московскому времени на 15:30.
«Друзья, на территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников», – такую причину переноса заявил «Черноморец».
- «Черноморец» занимает в турнирной таблице Первой лиги 13-е место. Зимой в команде случилась тренерская перестановка. Вадим Евсеев ушел в «Динамо Мх», а вместо него должность занял Денис Попов, бывший футболист новороссийской команды.
- «Торпедо» под руководством экс-тренера московского «Спартака» Олега Кононова идет в таблице на 15-м месте.
- Обе команды ранее были в РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Черноморца»