Матч Первой лиги перенесли из-за БПЛА

Встреча 22-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо» находится под угрозой переноса.

Начало матча уже перенесли с 15:00 по московскому времени на 15:30.

«Друзья, на территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников», – такую причину переноса заявил «Черноморец».