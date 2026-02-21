В Ярославле построят 2 новых футбольных стадиона

В Ярославле вскоре появится новая футбольная инфраструктура. Об этом на телеканале «Матч Премьер» рассказал глава ФНЛ Наиль Измайлов.
К 2030 году на месте нынешнего стадиона «Шинник» построят большой комплекс со стадионом на 10+ тысяч зрителей, частью которого будут бизнес-центр и жилой комплекс.
Перед тем как начать строительство большой арены неподалеку от нее построят стадион на 3000 человек, где «Шинник» будет проводить матчи во время работ.
После окончания строительства большой арены клуб переедет туда, но трехтысячник продолжит функционировать для тренировок и матчей юношеских команд.
- Существующий стадион «Шинник» открыт в 1957 году и вмещает 22990 человек.
- При этом одна из трибун полностью закрыта из-за аварийного состояния.
- «Шинника» не было в РПЛ с 2008 года.
Источник: «Бомбардир»