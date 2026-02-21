В Ярославле построят 2 новых футбольных стадиона

В Ярославле вскоре появится новая футбольная инфраструктура. Об этом на телеканале «Матч Премьер» рассказал глава ФНЛ Наиль Измайлов.

К 2030 году на месте нынешнего стадиона «Шинник» построят большой комплекс со стадионом на 10+ тысяч зрителей, частью которого будут бизнес-центр и жилой комплекс.

Перед тем как начать строительство большой арены неподалеку от нее построят стадион на 3000 человек, где «Шинник» будет проводить матчи во время работ.

После окончания строительства большой арены клуб переедет туда, но трехтысячник продолжит функционировать для тренировок и матчей юношеских команд.