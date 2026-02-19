Введите ваш ник на сайте
Клуб Первой лиги переедет в Подмосковье

19 февраля, 14:44
7

«Чайка» будет весной базироваться и проводить домашние матчи Первой лиги на 13-тысячном стадионе «Труд» в Подольске.

Город в Подмосковье находится в 1230 км от Песчанокопского, который представляет клуб.

В клубе из Ростовской области решили, что проживание в Подмосковье снизит количество перелетов и упростит подготовку к матчам.

Первую игру на новом месте «Чайка» проведет 1 марта против «СКА-Хабаровск».

  • Команда занимает 18-е место в Первой лиге с 12 очками после 21 матча.
  • В Песчанокопском клуб играл на Центральном стадионе имени И. П. Чайки вместимостью 3455 зрителей.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. PARI Первая лига Чайка
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1771506452
Их положение в таблице катастрофическое да ещё и болельщиков своих не будет.
Ответить
evgevg13
1771510478
Двойные стандарты... Черноморцу Новороссийскому запретили использовать стадион за пределами края и не пустили в РПЛ. А тут...
Ответить
