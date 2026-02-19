Клуб Первой лиги переедет в Подмосковье

«Чайка» будет весной базироваться и проводить домашние матчи Первой лиги на 13-тысячном стадионе «Труд» в Подольске.

Город в Подмосковье находится в 1230 км от Песчанокопского, который представляет клуб.

В клубе из Ростовской области решили, что проживание в Подмосковье снизит количество перелетов и упростит подготовку к матчам.

Первую игру на новом месте «Чайка» проведет 1 марта против «СКА-Хабаровск».