Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экспресс на матчи 3 апреля: «ПСЖ» и «Челябинск» победят, «Райо» обменяется голами с «Эльче»

Экспресс на матчи 3 апреля: «ПСЖ» и «Челябинск» победят, «Райо» обменяется голами с «Эльче»

2 апреля, 10:24

Два домашних фаворита (ПСЖ и Челябинск) плюс испанский матч, где обе команды регулярно забивают и пропускают. Коэффициент – 4.94.

Все матчи проходят 3 апреля.

1. Челябинск – Черноморец (Первая лига, 17:00 мск)

Ставка: победа «Челябинска» за 2.00

Самый рискованный, но и самый вкусный пункт экспресса. «Челябинск» не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей – это мощнейший домашний фактор. А «Черноморец», напротив, не выигрывает в 11 последних гостевых матчах, что говорит о настоящей катастрофе на выезде. Последний матч новороссийцев закончился разгромом 1:4 от «Ротора», а в среднем их оборона пропускает 1.80 гола за игру. Да, у «Челябинска» 4 матча без побед, но все они были на выезде или против крепких соперников. Дома команда преображается. Коэффициент 2.00 – явный перекос, по делу здесь должно быть около 1.70.

Вывод: победа «Челябинска» заходит с вероятностью 55-60% – для кефа 2.00 это хорошее предложение.

2. Райо Вальекано – Эльче (Ла Лига, 22:00 мск)

Ставка: обе забьют (да) за 1.90

Ключевая ставка экспресса. «Эльче» забивает в 6 последних матчах подряд с показателем 1.60 гола за игру, тогда как «Райо» пропускает в 5 последних встречах. При этом сам «Эльче» тоже регулярно ошибается в обороне – команда пропускает в 6 матчах кряду, в среднем по 2.00 гола за игру. В 4 из 5 последних очных встреч забивали обе команды. Обе обороны дырявые, обе атаки в рабочем состоянии. «Эльче» борется за выживание и не может позволить себе сухой выезд. Коэффициент 1.90 – отличная цена для такого сценария.

Вывод: голы будут у обеих ворот с вероятностью 70-75%.

3. ПСЖ – Тулуза (Лига 1, 22:05 мск)

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.30

Парижане – абсолютный монстр дома. Лучшая атака лиги (58 голов), 15 матчей подряд забивают, три последних победы подряд. «ПСЖ» забивает «Тулузе» в 13 последних очных встречах подряд, а гости пропускают в 7 из 9 последних матчей. Разница в классе колоссальная. Даже с учeтом возможной ротации состава перед еврокубками второй состав ПСЖ обязан обыгрывать середняка на своeм поле.

Вывод: победа «ПСЖ» – самый надeжный кирпичик экспресса (вероятность 85-90%).

🎯 Итоговый экспресс

Матч Время (мск) Ставка Коэф.
Челябинск – Черноморец 17:00 П1 (победа Челябинска) 2.00
Райо Вальекано – Эльче 22:00 ОЗ (обе забьют, да) 1.90
ПСЖ – Тулуза 22:05 П1 (победа ПСЖ) 1.30
Итого 4.94

Рекомендуемая сумма: 1-3% от игрового банка. Экспресс агрессивный, но логичный.

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Франция. Лига 1 Черноморец Челябинск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 