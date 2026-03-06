Раскрыта сумма, которую «Химки» заплатили судье за победу над «Аланией»

Представитель МВД Ирина Волк рассказала о ход расследования по матчу Первой лиги «Алания» – «Химки» (1:4). Речь об игре, состоявшейся в ноябре 2023 года.

«Мои коллеги выявили факт оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования. Задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения.

Противоправное деяние было совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства «Химок». Они передали главному судье матча между командами «Алания» и «Химки» денежные средства в сумме 2 млн рублей.

В жилищах подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По результатам производства следственных действий фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – написала Волк.