  • Раскрыта сумма, которую «Химки» заплатили судье за победу над «Аланией»

Раскрыта сумма, которую «Химки» заплатили судье за победу над «Аланией»

6 марта, 12:42
8

Представитель МВД Ирина Волк рассказала о ход расследования по матчу Первой лиги «Алания» – «Химки» (1:4). Речь об игре, состоявшейся в ноябре 2023 года.

«Мои коллеги выявили факт оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования. Задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения.

Противоправное деяние было совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства «Химок». Они передали главному судье матча между командами «Алания» и «Химки» денежные средства в сумме 2 млн рублей.

В жилищах подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По результатам производства следственных действий фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – написала Волк.

  • Судью матча Андрея Фисенко задержали в феврале.
  • «Химки» ликвидированы в прошлом году.
  • «Алания» сейчас во Второй лиге.

Источник: телеграм-канал Ирины Волк
Россия. PARI Первая лига Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Химки Алания Фисенко Андрей
Комментарии (8)
СильныйМозг
1772791350
Это капля в океане по меркам спартака!
АЛЕКС 58
1772798627
Копнуть наших главных судей,вот скандал будет.
Айболид
1772799180
— Сумма? — Триста! — Это несерьезно! (с)
trener7
1772801978
Смешно.
evgevg13
1772882910
Пилите, Шура... Она золотая.
