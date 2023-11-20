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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Химки
Алания - Химки: обзор матча 20 ноября 2023
Алания
20.11.2023, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Химки
40'
И. Машуков
5'
А. Руденко
52'
Х. Хосонов
61'
А. Корян
70'
А. Руденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Химки
83'
Замена
С. Мелентиевич
️️️️
Х. Хосонов
83'
Замена
К. Панченко
️️️️
А. Руденко
78'
Желтая карточка
О. Исаенко
Замена
Д. Караев
️️️️
И. Машуков
78'
70'
ГОЛ! 1:4!
А. Руденко
Замена
А. Хабалов
️️️️
А. Засеев
67'
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Б. Гурциев
67'
Желтая карточка
Д. Кобесов
65'
61'
ГОЛ! 1:3!
А. Корян
58'
Замена
А. Корян
️️️️
Б. Магомедов
58'
Замена
Д. Степанов
️️️️
С. Терехов
Желтая карточка
И. Машуков
54'
52'
ГОЛ! 1:2!
Х. Хосонов
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Чочиев
46'
Замена
В. Царукян
️️️️
Х. Норчаев
46'
ГОЛ! 1:1!
И. Машуков
40'
Желтая карточка
А. Чочиев
34'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Руденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
17
Илья Берковский
АП
97
Бутта Магомедов
АП
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
80
Валерий Царукян
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
44
Ярослав Бурыченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
76
Максим Гаврилов
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
84
Алексей Ларин
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-3-2
25
Солдатенко
4
Качмазов
44
Сухорученко
19
Бутаев
5
Багаев
13
Засеев
99
Гиоргобиани
11
Чочиев
7
Гурциев
14
Машуков
18
Норчаев
3-2-2-3
1
Митрюшкин
44
Исаенко
5
Андраде
2
Варатынов
2
Голубович
32
Терехов
80
Хосонов
52
Нетфуллин
17
Берковский
97
Магомедов
19
Руденко
13
Засеев
15
Хабалов
15
Хабалов
13
Засеев
7
Гурциев
10
Хадарцев
10
Хадарцев
7
Гурциев
11
Чочиев
57
Кротов
57
Кротов
11
Чочиев
18
Норчаев
80
Царукян
80
Царукян
18
Норчаев
14
Машуков
10
Караев
10
Караев
14
Машуков
32
Терехов
5
Степанов
5
Степанов
32
Терехов
80
Хосонов
5
Мелентиевич
5
Мелентиевич
80
Хосонов
97
Магомедов
77
Корян
77
Корян
97
Магомедов
19
Руденко
8
Панченко
8
Панченко
19
Руденко
Остались в запасе
Алания
Химки
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
Главный тренер
Олег Василенко
96
Игорь Обухов
ВР
44
Ярослав Бурыченков
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
76
Максим Гаврилов
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
84
Алексей Ларин
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
44
Ярослав Бурыченков
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
76
Максим Гаврилов
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
84
Алексей Ларин
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Алания - Химки
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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