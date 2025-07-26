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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Волгарь
Вячеслав Кротов
€ 125 тыс
Вячеслав Кротов
Волгарь
14 февраля 1993 (33)
#57 | Полузащитник
183 см | 72 кг
Россия
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Публикации
Фото
«Волгарь» подписал бывшего нападающего «Спартака»
2 февраля
1
Фото
«Енисей» Тихонова подписал бывшего полузащитника «Спартака»
2025.07.26 21:59
4
Фото
«Пари НН» расторг контракт с Кротовым
2024.02.02 13:15
Кротов: «Галактионов сказал, что предложение от «Локомотива» бывает раз в жизни»
2022.11.29 21:58
2
Кротов объяснил свой уход из «Спартака» в 2015 году
2022.09.05 21:11
2
Набабкин, Медина, Карраскаль – в основе ЦСКА на матч с «Пари НН»; Корнюшин, Рыбчинский, Кротов сыграют у хозяев
2022.07.31 14:03
1
Глушаков, Мирзов, Ломовицкий – в основе «Химок» на игру с «Пари НН»; Корнюшин, Рыбчинский, Кротов выйдут у гостей
2022.07.24 14:03
«Козлов и Ярцев – большая утрата для российского футбола». Кротов – о смерти экс-спартаковцев
2022.07.18 00:39
1
Видео
Кротов забил впервые за 448 дней
2022.07.17 21:28
1
Видео
Кротов прошел обряд посвящения в игроки «Пари НН». Он считал ступеньки на Чкаловской лестнице
2022.06.17 18:25
2
«Пари НН» бесплатно подписал экс-форварда «Уфы» Кротова
2022.06.17 14:38
Видео
Кротов заплакал, записывая прощальную речь для «Уфы»
2022.05.31 17:28
3
Кротов ушел из «Уфы» после семи лет в клубе
2022.05.31 14:51
1
Кабутов, Кротов и Сухов покинули «Уфу» (Metaratings)
2022.05.30 15:53
4
Григалава, Набиуллин, Глушаков – в основе «Химок» на матч с «Уфой»; Урунов, Кротов, Агаларов сыграют у гостей
2022.05.01 16:03
Иванов, Кротов, Ортис – в основе «Уфы» на встречу с «Сочи»; Юсупов, Нобоа, Мелкадзе выйдут у сочинцев
2022.04.10 13:13
Видео
КДК дисквалифицировал Кротова на три матча за фол на Шиманьски. Наказание может удвоиться
2021.12.09 17:30
7
«Уфа» на 36-й минуте матча с «Динамо» осталась вдевятером
2021.12.05 17:19
22
«Ростов» выпустил на матч с «Уфой» Терентьева, Глебова, Соу; Ботака-Иобома, Кротов, Агаларов сыграют у гостей
2021.11.21 13:15
2
Кротов, Урунов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Рубином»; Тальби, Хвича, Дрейер сыграют у казанцев
2021.10.24 12:58
3
«Краснодар» выставил на матч с «Уфой» Черникова, Крыховяка, Сперцяна; Ботака-Иобома, Кротов, Агаларов выйдут у гостей
2021.10.17 18:16
2
Иванов, Кротов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Уралом»; Помазун, Кулаков, Кузьмичев выйдут у гостей
2021.10.03 12:59
3
Нобоа, Попов, Кассьера – в основе «Сочи» на матч с «Уфой»; Иванов, Кротов, Агаларов сыграют у гостей
2021.09.12 16:01
6
Морозов, Иванов, Кротов – в основе «Уфы» на матч с «Сочи»; Заболотные, Прохин, Нобоа выйдут у гостей
2021.04.25 13:01
2
Бауэр, Кротов, Жамалетдинов выйдут с первых минут у «Уфы» в матче с «Рубином»; Шатов, Макаров, Хвича – в основе гостей
2021.03.14 13:01
Бабурин, Поярков, Глебов – в основе «Ростова» на игру с «Уфой»; Плиев, Мрзляк, Кротов сыграют у гостей
2020.12.06 13:05
2
Кротов, Жамалетдинов, Андрич – в старте «Уфы»; Рыжиков, Костюков, Онугха сыграют у «Тамбова»
2020.11.29 13:03
Аликин, Кротов, Жамалетдинов – в основе «Уфы»; Паршивлюк, Моро, Фомин сыграют у «Динамо»
2020.08.30 12:59
1
«Мутко против»: как минимум пять игроков «Уфы» заразились коронавирусом
2020.07.12 16:56
2
Никитин, Кротов, Голубев – в старте «Уфы» на матч с «Уралом»; у гостей выйдут Бавин, Емельянов, Кухарчик
2020.07.05 15:46
3
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40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
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«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
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Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
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Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
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Во Франции оценили игру Сафонова с «Марселем»
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Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных
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Губерниев высказался о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ
09:21
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
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