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    КДК дисквалифицировал Кротова на три матча за фол на Шиманьски. Наказание может удвоиться

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для полузащитника «Уфы» Вячеслава Кротова, который нанес травму хавбеку «Динамо» Себастьяну Шиманьски в матче 17-го тура РПЛ.

    Кротов получил прямую красную карточку на 5-й минуте, а Шиманьски был вынужден покинуть поле.

    «Запросили у «Динамо» медицинское заключение по Шиманьски: частичный разрыв передней и задней большеберцовой-таранной связки правого голеностопа. Поэтому решили применить дисквалификацию на три матча.

    Если Шиманьски не будет принимать участие в тренировке и матче в течении 15 дней, то санкция увеличится вдвое. То есть шесть матчей. Будем просить медицинское заключение «Динамо» из отпуска», — сказал Григорьянц.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14912

      paracetamol 41 минуту назад

      Кротову - 3, Соболеву - 1, где справедливость!?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1207

      zarsm > paracetamol 26 минут назад

      Ты разницы в фолах вообще не видишь?

      2
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