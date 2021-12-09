КДК дисквалифицировал Кротова на три матча за фол на Шиманьски. Наказание может удвоиться

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказании для полузащитника «Уфы» Вячеслава Кротова, который нанес травму хавбеку «Динамо» Себастьяну Шиманьски в матче 17-го тура РПЛ.

Кротов получил прямую красную карточку на 5-й минуте, а Шиманьски был вынужден покинуть поле.

«Запросили у «Динамо» медицинское заключение по Шиманьски: частичный разрыв передней и задней большеберцовой-таранной связки правого голеностопа. Поэтому решили применить дисквалификацию на три матча.

Если Шиманьски не будет принимать участие в тренировке и матче в течении 15 дней, то санкция увеличится вдвое. То есть шесть матчей. Будем просить медицинское заключение «Динамо» из отпуска», — сказал Григорьянц.