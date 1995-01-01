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    «Динамо»: «Участие Шиманьски в матче с «Зенитом» остаeтся под вопросом»

    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может не сыграть с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.

    «Себастьян Шиманьски начал восстановление после повреждения, полученного в матче против «Уфы».

    Результаты МРТ выявили у Себы повреждение связок голеностопного сустава. Пока участие нашего полузащитника в матче с «Зенитом» остаeтся под вопросом.

    Здоровья, Себа», – написала пресс-служба «Динамо» в твиттере.

    • «Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря.
    • Столичный клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга опережает «Динамо» на 2 очка.

    «Динамо» не отпустило Шиманьски в АПЛ за 20 миллионов. Им интересуется немецкий топ-клуб

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 23:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +384

      haxxproxx 21 минуту назад

      Себа, поправляйся!

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