«Динамо»: «Участие Шиманьски в матче с «Зенитом» остаeтся под вопросом»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может не сыграть с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.

«Себастьян Шиманьски начал восстановление после повреждения, полученного в матче против «Уфы».

Результаты МРТ выявили у Себы повреждение связок голеностопного сустава. Пока участие нашего полузащитника в матче с «Зенитом» остаeтся под вопросом.

Здоровья, Себа», – написала пресс-служба «Динамо» в твиттере.

«Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря.

Столичный клуб идет на 2-м месте в РПЛ.

Клуб из Петербурга опережает «Динамо» на 2 очка.

«Динамо» не отпустило Шиманьски в АПЛ за 20 миллионов. Им интересуется немецкий топ-клуб