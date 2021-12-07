«Динамо»: «Участие Шиманьски в матче с «Зенитом» остаeтся под вопросом»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может не сыграть с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.
«Себастьян Шиманьски начал восстановление после повреждения, полученного в матче против «Уфы».
Результаты МРТ выявили у Себы повреждение связок голеностопного сустава. Пока участие нашего полузащитника в матче с «Зенитом» остаeтся под вопросом.
Здоровья, Себа», – написала пресс-служба «Динамо» в твиттере.
- «Динамо» примет «Зенит» в воскресенье, 12 декабря.
- Столичный клуб идет на 2-м месте в РПЛ.
- Клуб из Петербурга опережает «Динамо» на 2 очка.
«Динамо» не отпустило Шиманьски в АПЛ за 20 миллионов. Им интересуется немецкий топ-клуб
Источник: твиттер «Динамо»