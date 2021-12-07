«Динамо» не отпустило Шиманьски в АПЛ за 20 миллионов. Им интересуется немецкий топ-клуб

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски мог продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации TVP Sport со ссылкой на журналиста Матеуша Борека, одна из команд АПЛ предлагала 20 миллионов евро за 22-летнего поляка, но московский клуб ответил отказом.

Сейчас Шиманьски интересуется один из топ-клубов Бундеслиги.