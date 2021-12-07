«Динамо» не отпустило Шиманьски в АПЛ за 20 миллионов. Им интересуется немецкий топ-клуб

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски мог продолжить карьеру в чемпионате Англии.
По информации TVP Sport со ссылкой на журналиста Матеуша Борека, одна из команд АПЛ предлагала 20 миллионов евро за 22-летнего поляка, но московский клуб ответил отказом.
Сейчас Шиманьски интересуется один из топ-клубов Бундеслиги.
- Шиманьски играет за «Динамо» с 2019 года.
- В этом сезоне поляк забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах за клуб.
- Летом он переподписал контракт с «Динамо» до 2026 года.
Источник: TVP Sport
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