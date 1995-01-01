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    «Динамо» не отпустило Шиманьски в АПЛ за 20 миллионов. Им интересуется немецкий топ-клуб

    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски мог продолжить карьеру в чемпионате Англии.

    По информации TVP Sport со ссылкой на журналиста Матеуша Борека, одна из команд АПЛ предлагала 20 миллионов евро за 22-летнего поляка, но московский клуб ответил отказом.

    Сейчас Шиманьски интересуется один из топ-клубов Бундеслиги.

    • Шиманьски играет за «Динамо» с 2019 года.
    • В этом сезоне поляк забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах за клуб.
    • Летом он переподписал контракт с «Динамо» до 2026 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TVP Sport

    Сайт одноименного польского спортивного телеканала. Аудитория в твиттере - более 136 тысяч подписчиков.

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