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    Нобоа, Попов, Кассьера – в основе «Сочи» на матч с «Уфой»; Иванов, Кротов, Агаларов сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Уфой».

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Прохин, Барач, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Кассьерра.

    Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Юрганов, Шакуро, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Ангбан, Жоаозиньо.

    «Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Милетич.

    Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Фищенко, Ахатов, Касинтура.

    Матч начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3483

      sobaka120982 1 час назад

      НУ я же сказал не конкурент))) 2:0

      0
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      Рейтинг: +3483

      sobaka120982 1 час назад

      3 очка обязаны брать у Уфы, не конкурент.

      0
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      Рейтинг: +7697

      GoLenaStop 1 час назад

      Да... гол от сочинского кассира хорош...
      УФА, давай результат!!! Вспомните своих местных злобных пчел!
      И будет интересный матч.

      0
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      Рейтинг: +1834

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Буду слегка болеть за Уфу. По крайней мере - это интересней. Сочи дома и сильнее.

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      Рейтинг: +27631

      VVM1964 2 часа назад

      УФФФААА !!!

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