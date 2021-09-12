Нобоа, Попов, Кассьера – в основе «Сочи» на матч с «Уфой»; Иванов, Кротов, Агаларов сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура РПЛ между «Сочи» и «Уфой».

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Прохин, Барач, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Кассьерра.

Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Юрганов, Шакуро, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Ангбан, Жоаозиньо.

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Милетич.

Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Фищенко, Ахатов, Касинтура.

Матч начнется в 16:30 по Москве.