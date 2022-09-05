Кротов объяснил свой уход из «Спартака» в 2015 году

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов рассказал, почему покинул «Спартак» семь лет назад.

– Какие воспоминания о красно-белых?

– Много времени прошло. Рад, что болельщики «Спартака» меня до сих пор помнят, даже узнают на улицах. Мы выиграли молодежное первенство, потом вторую лигу со «Спартаком-2», затем меня привлекли в основу, забил три мяча в сезоне-2014/2015.

Но вектор развития поменяли, купили иностранцев. Я понял, что игровой практики у меня не будет. Пришлось уйти в «Уфу». Но, как говорится, всe, что ни делается – к лучшему.

– Самый памятный гол для тебя?

– Первый гол в РПЛ за «Спартак». Мурат Якин доверил мне место в стартовом составе, и я открыл счет в Грозном в матче с «Тереком» (так тогда назывался «Ахмат»).