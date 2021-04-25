Морозов, Иванов, Кротов – в основе «Уфы» на матч с «Сочи»; Заболотные, Прохин, Нобоа выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Уфой» и «Сочи».

«Уфа»: Чернов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.

Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Плиев, Голубев, Урунов, Бизоза, Милетич, Сысуев, Жамалетдинов.

«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Руденко.

Запасные: Адамов, Маргасов, Пруцев, Колмаков, Барсов, Варданян.

Встреча начнется в 14:00 по Москве.