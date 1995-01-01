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    Морозов, Иванов, Кротов – в основе «Уфы» на матч с «Сочи»; Заболотные, Прохин, Нобоа выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Уфой» и «Сочи».

    «Уфа»: Чернов, Никитин, Морозов, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Андрич.

    Запасные: Шафинский, Кукушкин, Аликин, Плиев, Голубев, Урунов, Бизоза, Милетич, Сысуев, Жамалетдинов.

    «Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Руденко.

    Запасные: Адамов, Маргасов, Пруцев, Колмаков, Барсов, Варданян.

    Встреча начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10688

      paracetamol 1 час назад

      Зенит 3, дави несчастных, в ФНЛ им место!

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