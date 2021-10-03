Иванов, Кротов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Уралом»; Помазун, Кулаков, Кузьмичев выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между «Уфой» и «Уралом».

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Голубев, Агаларов, Милетич.

Запасные: Кузнецов, Журавлeв, Ботака-Иобома, Алиев, Бауэр, Фищенко, Мрзляк, Ахатов, Касинтура.

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Годзюр, Гогличидзе, Евсеев, Подберeзкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Максименко, Агеев.

Матч начнется в 14:00 по Москве.