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    Иванов, Кротов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Уралом»; Помазун, Кулаков, Кузьмичев выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч десятого тура РПЛ между «Уфой» и «Уралом».

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Голубев, Агаларов, Милетич.

    Запасные: Кузнецов, Журавлeв, Ботака-Иобома, Алиев, Бауэр, Фищенко, Мрзляк, Ахатов, Касинтура.

    «Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичeв, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августыняк, Гаджимурадов.

    Запасные: Годзюр, Гогличидзе, Евсеев, Подберeзкин, Йовичич, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Максименко, Агеев.

    Матч начнется в 14:00 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      stаs89 34 минуты назад

      Пpoгнозы футбольных матчей bet-org.ru

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      Рейтинг: +711

      belarus-gomel 52 минуты назад

      не понял почему Мешков судья матча... он УЖЕ должен быть дисквалифицирован!! как турков выгнали с ЛЧ

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      Рейтинг: +2101

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Автобусный бой?

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      Рейтинг: +17389

      JTherry > Красногорск_Фан 1 час назад

      у обоих клубов ржавые автобусы - для этих фармов зенита (медового и *уевого) "денег нет, но вы держитесь там"...)

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