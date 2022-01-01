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Кротов прошел обряд посвящения в игроки «Пари НН». Он считал ступеньки на Чкаловской лестнице

«Пари НН» опубликовал видео с новым нападающим команды Вячеславом Кротовым.

Футболист прошел обряд посвящения для новичков.

Испытанием для него стал подсчет ступенек Чкаловской лестницы – одной из самых длинных в России.

  • «Пари НН» бесплатно подписал Кротова, у которого истек контракт с «Уфой».
  • Он заключил соглашение до 2024 года.

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Источник: страница «Пари НН» в соцсети «ВКонтакте»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +676

    fakeid 38 минут назад

    нормально. тем временем, в тарасофке обряды посвящения проходят в бане. зулусу промесу так понравилось, что ушёл из спартака, чтобы потом вернуться и снова пройти обряд с глушаковым. но не застал. гы-гы!

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