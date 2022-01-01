Кротов прошел обряд посвящения в игроки «Пари НН». Он считал ступеньки на Чкаловской лестнице

нормально. тем временем, в тарасофке обряды посвящения проходят в бане. зулусу промесу так понравилось, что ушёл из спартака, чтобы потом вернуться и снова пройти обряд с глушаковым. но не застал. гы-гы!
«Пари НН» опубликовал видео с новым нападающим команды Вячеславом Кротовым.
Футболист прошел обряд посвящения для новичков.
Испытанием для него стал подсчет ступенек Чкаловской лестницы – одной из самых длинных в России.
- «Пари НН» бесплатно подписал Кротова, у которого истек контракт с «Уфой».
- Он заключил соглашение до 2024 года.