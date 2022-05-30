Кабутов, Кротов и Сухов покинули «Уфу» (Metaratings)

Еще три российских футболиста покинули «Уфу» после вылета клуба из РПЛ.

По информации Metaratings, из команды ушли Дмитрий Кабутов, Александр Сухов и Вячеслав Кротов. У них истекли контракты.

Ранее «Уфа» объявила об уходе Олега Иванова, Александра Саплинова, Дилана Ортиса, Филипа Мрзляка и Неманьи Милетича.

Уфимцы играли в РПЛ с 2014 года.

Команда может прекратить существование.

Сегодня клуб объявил об уходе главного тренера Алексея Стукалова.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?