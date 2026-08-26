У клуба ФНЛ заблокировали счета

Генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков подтвердил, что у клуба заблокированы счета.

«На сегодняшний день да, информация подтверждается, у клуба заблокированы счета. Но вместе с тем можно с уверенностью сказать, что на финансовой состоятельности клуба это не отразится, мы выполняем свои финансовые обязательства.

Финансовой задолженности, которая могла бы повлиять на деятельность клуба, нет. В ближайшее время все будет урегулировано, управление клуба в курсе этого вопроса», – сказал Шмаков.