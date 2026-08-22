Воспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу

Защитник Василий Черов, ранее покинувший «Факел», подписал контракт с «Уфой».
30-летний воспитанник «Краснодара», игравший за первую команду «быков» в товарищеских матчах, провел 50 матчей в РПЛ за воронежцев. Также на его счету 83 игры в Первой лиге – помимо «Факела» он играл в ней за «Химки» и «Черноморец».
- Черов провел 3 матча за молодежную сборную России.
- Также он играл за юношеские сборные России различных возрастов. В 2015 году в составе национальной команды U-19 стал серебряным призeром чемпионата Европы.
Источник: официальный сайт «Уфы»