Воспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу

Защитник Василий Черов, ранее покинувший «Факел», подписал контракт с «Уфой».

30-летний воспитанник «Краснодара», игравший за первую команду «быков» в товарищеских матчах, провел 50 матчей в РПЛ за воронежцев. Также на его счету 83 игры в Первой лиге – помимо «Факела» он играл в ней за «Химки» и «Черноморец».