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«Козлов и Ярцев – большая утрата для российского футбола». Кротов – о смерти экс-спартаковцев

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов отреагировал на смерть экс-игрока «Спартака» Александра Козлова и тренера Георгия Ярцева.

– Ты вместе играл с Александром Козловым. Как переживаешь его смерть?

– Александр один из немногих парней, с кем я общался. Буквально четыре дня назад, до его кончины у нас был разговор. Саша поздравлял меня с переходом в «Нижний Новгород».

Александр Козлов, как и Георгий Ярцев, – большая утрата для всего российского футбола. Пользуясь случаем, хочу сказать, что завтра в манеже «Сокольники» в 11:00 будет панихида. Кто может – посетите это мероприятие. Я там тоже буду.

  • В пятницу 29-летний футболист умер после тренировки «Зоркого».
  • Причина смерти Козлова – оторвавшийся тромб.
  • Ярцев ушел из жизни в тот же день. Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность.

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Источник: Sport24

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