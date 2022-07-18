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Александр Козлов
Александр Козлов
Завершил карьеру
19 марта 1993 (33), Москва
#7 | Нападающий
170 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
«Зоркий» в полном составе приехал попрощаться с Козловым
2022.07.18 11:39
Бушманов назвал двух самых талантливых игроков «Спартака», с которыми работал
2022.07.18 09:55
«Козлов и Ярцев – большая утрата для российского футбола». Кротов – о смерти экс-спартаковцев
2022.07.18 00:39
1
Названы дата и место прощания с воспитанником «Спартака» Козловым
2022.07.16 16:41
Журналист Егоров: «Козлов играл по 6-7 матчей за выходные. Семью надо было кормить»
2022.07.15 21:14
«Трудно прийти в себя». Алаев отреагировал на смерть Ярцева и Козлова
2022.07.15 20:18
Фото
Фанаты «Зенита» на матче с «Химками» вывесили баннеры в память об экс-спартаковцах Ярцеве и Козлове
2022.07.15 19:59
8
Козлов незадолго до смерти провалил медобследование (Дмитрий Егоров)
2022.07.15 19:29
Матчи первого тура РПЛ начнутся с минуты молчания
2022.07.15 18:42
1
«Какой-то кошмарный день». Федун отреагировал на смерть Ярцева и Козлова
2022.07.15 18:03
3
«Несчастный случай». Экс-врач «Спартака» – о смерти Козлова
2022.07.15 16:42
РФС выразил соболезнования в связи со смертью Козлова
2022.07.15 15:57
«Внезапно упал и посинел». Егоров раскрыл обстоятельства смерти Козлова
2022.07.15 14:48
«Сердце не железное». Уткин предположил, что могло привести к смерти Козлова
2022.07.15 14:27
3
«Спартак» попросил начать матч с «Ахматом» с минуты молчания в память о Козлове
2022.07.15 13:58
2
«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Козлова
2022.07.15 13:30
3
Стали известны последние слова экс-спартаковца Козлова перед тренировкой, на которой у него оторвался тромб
2022.07.15 13:16
3
Стали известны обстоятельства смерти воспитанника «Спартака» Козлова на тренировке
2022.07.15 12:57
Экс-нападающий «Спартака» Козлов умер на тренировке. Ему было 29 лет
2022.07.15 12:49
7
Экс-спартаковец Козлов не прошел просмотр в липецком «Металлурге»
2021.07.28 09:31
5
Козлов: «Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» фигнeй страдали на тренировках»
2020.04.27 12:44
3
Козлов: «В 15 лет предлагали перейти в академию «Милана» или «Интера», но я выбрал «Спартак»
2020.04.27 11:49
5
Козлов мечтает вернуться в «Спартак»
2017.01.16 10:17
5
Бывший нападающий «Спартака» перешел в «Окжетпес»
2017.01.16 09:06
1
Козлов: «В «Спартаке» вообще полный хаос творится. Не знаю, в курсе ли Федун»
2016.10.04 22:18
22
Фото
Воспитанник «Спартака» Козлов перешел в «Факел»
2016.08.25 17:16
5
Козлов ушел из «Спартака» в «Тосно»
2016.06.20 18:50
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