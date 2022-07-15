Стали известны последние слова экс-спартаковца Козлова перед тренировкой, на которой у него оторвался тромб

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал о диалоге блогера Дмитрия Егорова с экс-футболистом «Спартака» Александром Козловым перед тренировкой, на которой у футболиста оторвался тромб.
«Были на эфире у Тимура Журавеля, и в рекламной паузе Дима Егоров вдруг говорит: «Козлов умер. Саша. Мы пару часов назад переписывались, звал его в Броуки (клуб Медиалиги – прим. «Бомбардира»). Он сказал: «Пойду потренируюсь и отвечу тебе».
И Саша ушел. Самые искренние соболезнования родным и близким», – написал Нагучев в телеграме.
- Козлову было 29 лет. Он воспитанник «Спартака».
- Он выступал за московский клуб с 2010 по 2016-й год.
- Козлов провел свой первый матч в Лиге Чемпионов в 17 лет.
Источник: телеграм-канал Романа Нагучева