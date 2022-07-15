Стали известны последние слова экс-спартаковца Козлова перед тренировкой, на которой у него оторвался тромб

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал о диалоге блогера Дмитрия Егорова с экс-футболистом «Спартака» Александром Козловым перед тренировкой, на которой у футболиста оторвался тромб.

«Были на эфире у Тимура Журавеля, и в рекламной паузе Дима Егоров вдруг говорит: «Козлов умер. Саша. Мы пару часов назад переписывались, звал его в Броуки (клуб Медиалиги – прим. «Бомбардира»). Он сказал: «Пойду потренируюсь и отвечу тебе».

И Саша ушел. Самые искренние соболезнования родным и близким», – написал Нагучев в телеграме.