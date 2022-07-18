Бушманов назвал двух самых талантливых игроков «Спартака», с которыми работал

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, какие футболисты московской команды, игравшие под его руководством, были наиболее талантливыми.

«К сожалению, те ребята, которые ощутимо выделялись по юношам, в итоге не поднялись высоко. Это Саша Козлов и Денис Давыдов.

В плане таланта, игры в футбол эти двое были наиболее талантливыми. Неслучайно Давыдова Капелло вызывал в сборную. У него ещe есть шанс перезапустить карьеру в «Химках», хотя времени потеряно много.

Главные сильные качества Козлова – очень хорошая стартовая скорость и поставленный удар с двух ног. Когда мы проводили в Тарасовке «двусторонки» с первым «Спартаком», игроки основы не могли его «поймать».

Потом у него была очень тяжeлая травма, после которой Саша так и не смог полностью восстановиться.

Новость о смерти Саши – ужасная. Молодой парень – ещe жить бы и жить. Сложно подобрать слова, когда такое происходит. Приношу соболезнования Сашиной семье», – сказал Бушманов.