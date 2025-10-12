Бушманов заявил, что «Спартак» находится в застое

Бывший спартаковец Евгений Бушманов прокомментировал ситуацию в клубе.

Руководство готовит отставку главного тренера Деяна Станковича.

Команда идет на 6-м месте.

18 октября «Спартак» примет в РПЛ «Ростов».

– Руководству «Спартака» виднее, надо ли расставаться со Станковичем или нет. Нужно что-то менять, потому что в последнее время «Спартак» играет нестабильно. Прогресса не видно.

– «Спартак» должен тренировать иностранец или российский специалист?

– Должен тренировать сильный тренер. Что касается Станковича, то у него были разные периоды. В прошлом сезоне осеннюю часть «Спартак» провел очень хорошо. Команда показывала лучшую игру в РПЛ.