Семак оценил новичка «Зенита» Джона Джона

30 января, 20:18
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичке команды Джоне Джоне.

– Сегодня первая полноценная тренировка для Джона Джона. Поделитесь мнением о его переходе и по какой программе он сейчас будет готовиться, учитывая то, что он недавно еще играл?

– Сперва мы должны посмотреть и проанализировать его индивидуальные качества, понять, какая работа ему сейчас нужна, достаточно ли у него игрового тонуса. Посмотрим, как он будет привыкать к нашей работе, и планомерно изучать его возможности как на футбольном поле, так и его функциональное состояние. Нужно понять, что мы можем делать в данный момент.

Я думаю, ему есть над чем работать с точки зрения функциональной составляющей, потому что все-таки в Бразилии физической подготовки как таковой нет – команды сразу играют чемпионат штата и через матчи набирают кондиции. У нас же немножко по-другому – больше времени на подготовку, есть возможность подготовиться и больше общей работы сделать. Посмотрим. Мы его знаем давно, этот парень очень талантливый. Вопрос в том, насколько быстро у него получится адаптироваться к нашему чемпионату, к жизни в России и к нашему футболу в целом.

  • Джон Джон перешел из «Брагантино» за 18+4 млн евро.
  • С ним заключили контракт до лета 2031 года.
  • В составе предыдущей команды хавбек забил 20 голов и сделал 14 ассистов в 76 матчах.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Джон Джон Семак Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zenmaster84
1769806551
Игра - покажет и мы оценим !!!
Ответить
