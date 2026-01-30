Семак оценил новичка «Зенита» Джона Джона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичке команды Джоне Джоне.

– Сегодня первая полноценная тренировка для Джона Джона. Поделитесь мнением о его переходе и по какой программе он сейчас будет готовиться, учитывая то, что он недавно еще играл?

– Сперва мы должны посмотреть и проанализировать его индивидуальные качества, понять, какая работа ему сейчас нужна, достаточно ли у него игрового тонуса. Посмотрим, как он будет привыкать к нашей работе, и планомерно изучать его возможности как на футбольном поле, так и его функциональное состояние. Нужно понять, что мы можем делать в данный момент.

Я думаю, ему есть над чем работать с точки зрения функциональной составляющей, потому что все-таки в Бразилии физической подготовки как таковой нет – команды сразу играют чемпионат штата и через матчи набирают кондиции. У нас же немножко по-другому – больше времени на подготовку, есть возможность подготовиться и больше общей работы сделать. Посмотрим. Мы его знаем давно, этот парень очень талантливый. Вопрос в том, насколько быстро у него получится адаптироваться к нашему чемпионату, к жизни в России и к нашему футболу в целом.