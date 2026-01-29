Ловчев оценил трансфер Сауся в «Спартак»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о переходе Владислава Сауся из «Балтики» в московский клуб.

Сумма сделки – около 350 млн рублей.

С игроком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

– Усилит ли Саусь «Спартак»?

– Весь футбольный мир нашей страны говорил, что «Спартаку» нужен крайний защитник. Но Саусь не такой игрок, сейчас нет как такового крайнего защитника, это латераль.

Но то, что «Спартаку» надо укреплять фланги, – однозначно. И защиту клубу тоже надо укреплять, вопросов нет. Линия атаки хорошая, им нужно много не пропускать.

Все зависит от Сауся. Я столько раз видел, как добротные игроки приходили в «Спартак», а потом не получалось. Саусю надо пожелать, чтобы у него получилось, вот и все.