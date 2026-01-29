Введите ваш ник на сайте
Ловчев оценил трансфер Сауся в «Спартак»

29 января, 22:22
7

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о переходе Владислава Сауся из «Балтики» в московский клуб.

  • Сумма сделки – около 350 млн рублей.
  • С игроком подписали контракт до 2030 года.
  • Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

– Усилит ли Саусь «Спартак»?

– Весь футбольный мир нашей страны говорил, что «Спартаку» нужен крайний защитник. Но Саусь не такой игрок, сейчас нет как такового крайнего защитника, это латераль.

Но то, что «Спартаку» надо укреплять фланги, – однозначно. И защиту клубу тоже надо укреплять, вопросов нет. Линия атаки хорошая, им нужно много не пропускать.

Все зависит от Сауся. Я столько раз видел, как добротные игроки приходили в «Спартак», а потом не получалось. Саусю надо пожелать, чтобы у него получилось, вот и все.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Саусь Владислав Ловчев Евгений
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1769715132
позор!
Ответить
FROLL007
1769716146
Попортят Сауся к бабке не ходить. Гыгыгы
Ответить
SLADE2019
1769755825
По мне, таким публичным болельщикам Спартака, как Ловчев надо бы отказаться от подобных комментариях. Молодой парень пусть спокойно, без никому не нужных нагнетаний готовится к продолжению сезона. А на деле, все новички Спартака подходят к началу выступления с немалым психологическим (другого слова не подобрал) грузом. Хорошо с одной стороны было в советскую эпоху. Взял Бесков из неоткуда Ярцева и спокойно готовил его. В наше время представляю какой срач раздули бы - как так? В Спартак из второй лиги?
Ответить
andr45
1769763603
Меня всегда поражала злоба бывших игроков «Спартака», которую они испытывают к клубу. Их ненависть и проклятия в адрес руководства, тренеров и игроков команды просто зашкаливают. Тому же Ловчеву, например. Федун, содержавший команду, построивший стадион был для него плох Он ушел. Стало лучше? Какой только грязью он не поливал Абаскаля. Абаскаля ушли. Стало лучше? Как он только не поливал Дуарте защищая мерзоту Джикию. Джикия ушел. Стало хуже? А как он приветствовал переход Соболева в «Zénite»: «Саша для России – довольно хороший нападающий, он доказал это тем, что забивает.Партнеры в «Zénite» у него теперь будут получше, чем в «Спартаке». Без сомнения, и моментов у него будет довольно много» Соболев перешел. И?)) ВЫВОД: Ловчев - злобствующий нищеброд, готовый за краюху хлеба обгаживать «Спартак», восхваляя при этом предателей.
Ответить
